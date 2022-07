Londra – Il duello tra i giovani terribili e talentuosi del tennis mondiale va all’Italia. E vince Sinner su Alcaraz. Si impone l’altoatesino a Wimbledon e passa ai quarti di finale (la prima volta in carriera) con il risultato sonante di 3 set a 1.

Compie 100 anni il Centrale dove Jannik conquista il passaggio al turno successivo e ulteriore fiducia nelle proprie possibilità. L’azzurro in tabellone fa 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3 su Carlos Alcaraz in 3 ore e 35 minuti: ““E’ un’emozione incredibile, Carlos è un avversario durissimo quindi è stata davvero una giornata speciale. Non mi aspettavo di giocare così bene sull’erba”. Dichiara Sinner a fine partita.

Foto 2 di 2



(foto@Federtennis-Facebook)

