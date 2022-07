A Campo di Mare apre Liberamente, la spiaggia per disabili: come prenotare

Cerveteri – Dopo l’inaugurazione avvenuta giovedì scorso e l’apertura ufficiale del giorno seguente, da oggi è disponibile il numero di telefono per le prenotazioni dei posti alla spiaggia Liberamente, la spiaggia di Campo di Mare pubblica, gratuita, attrezzata e accessibile a persone con disabilità motorie.

I Cittadini che vogliono usufruire di questo servizio potranno prenotare il proprio posto in spiaggia chiamando il numero 3274251773 e riservando la postazione attrezzata per poter godere di una giornata di mare in completa sicurezza e libertà e senza sostenere alcun costo.

La spiaggia, realizzata dal Comune di Cerveteri, grazie al contributo della Regione Lazio e con la partnership della AS Roma, è operativa tutti i giorni della settimana, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

