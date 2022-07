Aborto negli Usa, il Papa: “Rispetto la sentenza, ma chiedo: è legittimo uccidere?”

Città del Vaticano – “Chiedo: è legittimo, è giusto eliminare una vita umana per risolvere un problema?”. Papa Francesco in un’intervista alla Reuters (leggi qui) torna a condannare con forza l’aborto, paragonandolo, come aveva già fatto in passato, all’”assunzione di un sicario”. Riguardo alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha cancellato la sentenza Roe v. Wade, che per oltre 50 anni aveva protetto il diritto all’aborto (leggi qui), Francesco ha affermato di rispettare la decisione ma di non avere informazioni sufficienti per parlarne da un punto di vista giuridico.

