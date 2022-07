Ardea, il 15 luglio il primo Consiglio comunale dell’era Cremonini: chi siederà in Aula

Ardea – Nella mattina del 4 luglio, il neoeletto sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, ha convocato la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. L’assise civica si riunirà venerdì 15 luglio 2022, a partire dalle ore 18.00, nell’Aula Consiliare “Sandro Pertini” di via Laurentina.

All’ordine del giorno la convalida dei consiglieri eletti, il Giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del suo Vice, oltre che l’elezione dei membri della Commissione Elettorale Comunale. Si ricorda che, come da manifesto relativo alla proclamazione degli eletti, il nuovo Consiglio Comunale di Ardea è così composto:

SINDACO: Maurizio Cremonini (detto Fabrizio)

Per la lista Fratelli d’Italia (collegata con il candidato eletto sindaco)

Mauro Iacoangeli, Raffaella Neocliti, Edelvais Ludovici detta Edy, Alberto Montesi detto Geometra, Antonia Cofano detta Antonella, Davide Sarrecchia, Maurice Montesi detto Moris, Emanuela Micoli detta Triolo, Veronica Ortolani, Riccardo Roma, Antonio Anastasio

Per la lista Lega Salvini Premier (collegata con il candidato eletto sindaco)

Franco Marcucci detto Nino, Luana Ludovici detta Luana, Eleonora Leoni

Per la lista Ardea al Centro – Cambiamo con Toti (collegata con il candidato eletto sindaco)

Francesco Giordani detto Chicco

Per il gruppo di liste: Democrazia Cristiana, Lista Azzurri, MoVimento 5 Stelle 2050, Partito Democratico

Lucio Zito (candidato sindaco non eletto)

Per la lista Democrazia Cristiana

Calliope Ludovici, Simone Erriu

Per la lista MoVimento 5 Stelle 2050

Sandro Caratelli, Cassandra Volante

Per la lista Partito Democratico

Alessandro Mari detto Sandrino, Roberta Tedesco

Per il gruppo di liste: Lista Civica “Per Ardea” Eliana Peperoni, Ardea Domani, Liberiamo Ardea

Luca Vita (candidato sindaco non eletto)

Per la lista Ardea Domani

Niko Martinelli detto Nico

