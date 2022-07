Fiumicino, il 6 luglio la prima tappa del Tour dei Desideri

Fiumicino – Appuntamento mercoledì 6 luglio alle 18:00 presso il Porticciolo Il Faro di Fiumicino per la prima tappa del Tour dei Desideri, promosso dalla consigliera regionale Marta Bonafoni.

L’iniziativa, lanciata già lo scorso 20 giugno nel corso dell’appuntamento romano allo Snodo Mandrione, ha lo scopo di percorrere i territori della Regione, per ascoltare e coinvolgere cittadine e cittadini, realtà sociali impegnate nelle città delle cinque province, nella difesa dei diritti e nella promozione della giustizia sociale e ambientale.

“Guardiamo soprattutto a quante e quanti si impegnano ogni giorno nei nostri territori, fuori dal perimetro tradizionale della politica, a favore del bene comune – commenta la consigliera Bonafoni – noi crediamo che oggi sia necessario raccogliere le loro richieste e le loro esperienze, per provare a costruire una proposta politica in grado di rompere il muro della sfiducia che continua a crescere ad ogni tornata elettorale”.

Molti e variegati sono gli interventi previsti mercoledì pomeriggio, per provare a delineare quale Regione desiderano donne e uomini provenienti da ambiti di impegno sociale diversi e complementari, nei territori dei comuni di Fiumicino, Cerveteri, Ladispoli, Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere: dalle associazioni in difesa dell’ambiente allo sport popolare, dalle realtà del terzo settore alle imprese sociali, dalle comunità di cittadine e cittadini stranieri alle realtà che si occupano di agricoltura sostenibile.

Ad aprire l’incontro sarà il consigliere comunale di Fiumicino Angelo Petrillo. Prevista anche la partecipazione della consigliera di Cerveteri Federica Battafarano.

