Fiumicino, nuovo look e nuova viabilità per la piazza del Comune: il progetto

Fiumicino – Nuovo look per la piazza antistante il palazzetto comunale di Fiumicino. Ad annunciarlo, sui suoi canali social, è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che spiega: “L’area oggetto dell’intervento è in luogo nevralgico e densamente abitato del centro di Fiumicino, in punto in cui si intersecano tre importanti nodi della viabilità locale: Via Portuense, Via Enrico Berlinguer e la Piazza G.C.A. dalla Chiesa”.

“Nelle prossimità dell’area sono presenti, oltre alla Casa Comunale, una farmacia comunale, la sede della Polizia Locale, una palestra, vari cantieri navali, un albergo e diverse attività commerciali. Questo importante centro viario è attualmente regolato da una viabilità particolarmente delicata, aggravata dalla presenza di tre grandi aree per parcheggi”, aggiunge Caroccia, che elenca poi come cambierà la piazza: “Il progetto, con la sua realizzazione vuole andare a soddisfare alcuni bisogni: riqualificazione dell’area urbana, interventi di arredo urbano e sistemazioni di verde, realizzazione di una piazza pedonale sul fronte settentrionale della Casa Comunale”.

“Il progetto prevede la rimozione di parte dei parcheggi, che comunque erano limitati, e della viabilità attuale. Al loro posto sarà realizzata una nuova piazza pedonale sul fronte settentrionale della Casa Comunale corredata da arredo urbano adeguato (panchine, aiole, e verde a decoro), nonché l’adeguamento della relativa viabilità di accesso alla piazza ed interventi di riqualificazione dei marciapiedi perimetrali della Sede Comunale”, conclude Caroccia.

