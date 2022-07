Ladispoli, nuovi assessori in Comune: ecco la Giunta dell’amministrazione Grando due

Ladispoli – Questa mattina, in aula consiliare, il sindaco Alessandro Grando ha ufficializzato la nuova Giunta Comunale. “Davanti a noi – ha commentato il Sindaco – abbiamo tanto lavoro e tante sfide da vincere per continuare a migliorare la nostra città. Rivolgo un grande in bocca al lupo a tutti gli assessori, certo che sapranno ricoprire degnamente questo incarico e che lavoreranno con professionalità e passione al servizio della città”. Di seguito la composizione della Giunta comunale:

Sindaco Dott. Alessandro Grando: Bilancio e Tributi, Politiche Sociali, Urbanistica.

Assessore e vice sindaco Sig. Annibale Conti: Project Financing, Società Partecipata, Mobilità, Viabilità e Trasporti.

Assessore Arch. Veronica De Santis: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Arredo e Decoro Urbano.

Assessore Sig. Marco Pierini: Igiene e Ambiente.

Assessore Dott.ssa Margherita Frappa: Pubblica Istruzione, Cultura.

Assessore Sig. Marco Porro: Turismo, Eventi, Comunicazione.

Assessore Dott.ssa Dora Lazzarotto: Politiche Europee, Innovazione Tecnologica e Città Digitale, Agricoltura, Sanità.

Assessore Dott. Stefano Foschi: Commercio, Attività Produttive.

