Mondiali di atletica, l’elenco dei 60 convocati azzurri

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato la squadra azzurra di atletica leggera che parteciperà ai Mondiali di Eugene (Stati Uniti) dal 15 al 24 luglio.

Il team è composto da 60 atleti, di cui 29 uomini e 31 donne. Della squadra fanno parte sei campioni olimpici di Tokyo: l’oro dei 100 metri e della 4×100 Marcell Jacobs, l’oro del salto in alto Gianmarco Tamberi, il marciatore Massimo Stano che gareggerà nella 35 km e gli staffettisti Filippo Tortu (200 e 4×100), Fausto Desalu (200 e 4×100) e Lorenzo Patta (4×100).

Tra gli azzurri anche i finalisti olimpici della 4×400 Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, il triplista Andrea Dallavalle, il siepista Ahmed Abdelwahed, il pesista Nick Ponzio. Al femminile, in squadra anche le finaliste mondiali indoor Elena Vallortigara (alto) ed Elisa Molinarolo (asta), le primatiste italiane Sara Fantini (martello), Roberta Bruni (asta), Zaynab Dosso (in gara nei 100 e con la 4×100), Daisy Osakue (disco). Convocate l’ostacolista Ayomide Folorunso (400hs-4×400), le mezzofondiste Elena Bellò (800) e Gaia Sabbatini (1500), la lunghista Larissa Iapichino.

Prima chiamata in Nazionale assoluta per la mezzofondista Sintayehu Vissa (1500) e per Alessandra Bonora (4×400). (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

CAMPIONATI MONDIALI

Eugene (Stati Uniti, 15-24 luglio)

La squadra italiana/Italian Team

UOMINI/Men

100m – 4x100m Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle / Cus Insubria Varese Como 100m – 4x100m Marcell L. JACOBS G.S Fiamme Oro Padova 200m – 4x100m Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 200m – 4x100m Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 400m – 4x400m/mista Davide RE G.A. Fiamme Gialle 400m – 4x400m/mista Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma 800m Catalin TECUCEANU Silca Ultralite Vittorio V.To 400hs – 4x400m/mista Mario LAMBRUGHI Atl. Riccardi Milano 1946 3000st Ahmed ABDELWAHED G.A. Fiamme Gialle Alto Marco FASSINOTTI G.S. Aeronautica Militare Alto Gianmarco TAMBERI G.S. Fiamme Oro Padova / Atl-Etica San Vendemiano Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle Triplo Emmanuel IHEMEJE G.S. Aeronautica Militare / Atl. Estrada Peso Leonardo FABBRI G.S. Aeronautica Militare Peso Nicholas PONZIO Athletic Club 96 Alperia Marcia 20km Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Gianluca PICCHIOTTINO G.A. Fiamme Gialle Marcia 35km Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle Marcia 35km Massimo STANO G.S Fiamme Oro Padova 4x100m Matteo MELLUZZO G.A. Fiamme Gialle / A.S. Dil. Milone 4x100m Lorenzo PATTA G.A. Fiamme Gialle 4x100m Diego Aldo PETTOROSSI Atl. Libertas Unicusano Livorno 4x100m Hillary W. POLANCO R. Atl. Riccardi Milano 1946 4x400m/mista Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano 4x400m/mista Lorenzo BENATI G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Roma Acquacetosa 4x400m/mista Lapo BIANCIARDI G.S. Avis Barletta A.S.D. 4x400m/mista Brayan LOPEZ G.S. Fiamme Azzurre / Athletic Club 96 Alperia 4x400m/mista Pietro PIVOTTO Asd Atletica Biotekna

DONNE/Women

100m – 4x100m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre / Calcestruzzi Corradini Excelsior 200m – 4x100m Dalia KADDARI G.S Fiamme Oro Padova 400m – 4x400m/mista Alice MANGIONE C.S. Esercito / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco 800m Elena BELLO’ G.S. Fiamme Azzurre 1500m Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atl. 1500m Gaia SABBATINI G.S. Fiamme Azzurre 1500m Sintayehu VISSA Atl Brugnera Pn Friulintagli 100hs Elisa DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atl. 400hs – 4x400m/mista Ayomide FOLORUNSO G.S Fiamme Oro Padova 400hs Linda OLIVIERI G.S Fiamme Oro Padova 400hs Rebecca SARTORI G.S Fiamme Oro Padova Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atl. Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Asta Elisa MOLINAROLO G.S Fiamme Oro Padova / Atletica Riviera Del Brenta Lungo Larissa IAPICHINO G.A. Fiamme Gialle / Atletica Firenze Marathon S.S. Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atl. Disco Daisy OSAKUE G.A. Fiamme Gialle Martello Sara FANTINI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Marcia 20km Nicole COLOMBI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco Marcia 20km Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito 4x100m Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 4x100m Vittoria FONTANA C.S. Carabinieri Sez. Atl. / N.Atl. Fanfulla Lodigiana 4x100m Johanelis HERRERA A. C.S. Aeronautica Militare / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco 4x100m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 4x100m Alessia PAVESE C.S. Aeronautica Militare / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco 4x400m/mista Alessandra BONORA Bracco Atletica 4x400m/mista Mariabenedicta CHIGBOLU C.S. Esercito 4x400m/mista Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito 4x400m/mista Anna POLINARI C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco 4x400m/mista Giancarla D. TREVISAN Bracco Atletica 4x400m/mista Virginia TROIANI Cus Pro Patria Milano

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.