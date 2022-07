Movida estiva a Civitavecchia, il Sindaco firma l’ordinanza: nuove “regole” per pub e locali

Civitavecchia – Ci si avvicina al cuore dell’estate e il Comune di Civitavecchia va incontro alle esigenze dei locali pubblici. Con un’ordinanza, il sindaco Tedesco dispone la possibilità “per gli esercizi e le attività ubicati nel centro abitato di proseguire le attività di intrattenimento fino alle ore 1:00 limitando le attività rumorose in base a quanto disposto dalla legge e, limitatamente alle serate di venerdì, sabato e domenica, fino al 31 agosto 2022” le attività d’intrattenimento potranno continuare fino “alle ore 2:00, purché prive di emissioni rumorose tali da pregiudicare il diritto al riposo dei residenti e limitando pertanto le attività sonore ad un livello di musica soffusa o di sottofondo”.

