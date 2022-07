Roma – Continuano i roghi nelle strade della Capitale. A bruciare, dalle ore 14:00, sterpaglie e colture in Via della Pineta Sacchetti entrata parco del Pineto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, con un’autobotte e due elicotteri. Le fiamme hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e il circolo The Fox in Via Ettore Stampini dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a chilometri di distanza. Le colonne di fumo sono state immortalate anche dai turisti e cittadini che si trovavano in piazza San Pietro o nei pressi della metropolitana Cipro. Anche da Palazzo Chigi e dalle terrazze della scalinata di piazza di Spagna il denso fumo è ben visibile. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento.

