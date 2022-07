Fiumicino – Nuovo grande appuntamento con l’Atletica il prossimo 9 luglio a Fiumicino. Torna “Un’Americana a Fiumicino”, la spettacolare e avvincente gara serale a eliminazione organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi. La quarta edizione vedrà sfidarsi fino all’ultimo metro, sulla pista del Vincenzo Cetorelli, i migliori runners del Lazio. Tre le serie previste, composte da 15 atleti ciascuna. Primi a partire saranno i master mentre di seguito si daranno filo da torcer nella serie femminile e nella serie assoluti maschile (allievi, junior, promesse, senior under 34). La gara si inserisce tra quelle più affascinanti ed entusiasmanti del settore. Divertimento assicurato con eliminazioni ad ogni giro e sfide all’ultimo metro. La competizione, dalla formula rubata al ciclismo, ha ormai conquistato appassionati in tutta Italia e la gara di Fiumicino si conferma anche quest’anno come una delle più partecipate.

La sfida si articolerà per ciascuna serie in un primo giro di pista “di riscaldamento” ad andatura controllata. Dal secondo giro i primi 200 metri saranno ad andatura controllata, i successivi 200 metri ad andatura libera. Sarà eliminato/a, al termine di ogni giro, l’ultimo/a che transiterà sotto arco di partenza e arrivo; l’ultimo giro sarà corso dai quattro atleti rimasti in gara.

L’evento sarà un’occasione di spettacolo assoluto. Prima della gara ci sarà, inoltre, l’opportunità di ammirare la Staffetta giovanile 6×200 dell’Atletica Villa Guglielmi che sta regalando medaglie ad ogni competizione.

“Sarà una festa per gli atleti ma anche per tutti coloro che vorranno venire a vedere questa bella sfida dagli spalti. E’ un appuntamento unico – dichiara Ludovico Nerli Ballati presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi – una sfida all’ultimo metro che regalerà emozioni forti. Invitiamo tutti i cittadini Fiumicino, grandi e piccoli, a venire a fare il tifo e a vedere come questo bellissimo sport sta conquistando i cuori di tanti giovani del territorio”.

Alla manifestazione possono partecipare atleti/e tesserati/e Fidal, EPS, Runcard per l’anno 2022 e in possesso certificato medico sportivo agonistico in corso di validità per la pratica dell’atletica leggera.

Iscrizione gratuita alla mail: segreteria@atleticaguglielmi.com indicando tessera Fidal o EPS e Associazione di appartenenza, valida per il 2022. Chi è in possesso Runcard dovrà allegare certificato medico sportivo agonistico in corso di validità. Saranno accettate, una volta completata iscrizione a ciascuna serie (15), ulteriori 5 prenotazioni come riserva. Ritrovo Atleti ore 17.00.

Saranno premiati i/le primi/e 4 classificati/e di ogni serie con prodotti “SAPORI E DINTORNI CONAD”, “VERSO NATURA BIO CONAD” offerti da CONAD , via Tempio della Fortuna, 67 Fiumicino. Inoltre il vincitore della serie maschile “assoluti” e la vincitrice della serie femminile ricevono offerto da Singita Miracle Beach di Fregene, via Silvi Marina, 223a “Double Sunset – Lounge” per due persone.

