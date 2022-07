Covid, annullati i Mondiali di mezza maratona in Cina

Il Consiglio mondiale dell’atletica leggera ha deciso di annullare i Campionati mondiali di mezza maratona di atletica leggera in programma a Yangzhou (Cina) il 22 novembre, a causa della pandemia di Covid-19.

“A seguito di ampie discussioni con il Comitato organizzatore locale e l’Associazione cinese di atletica leggera – si legge, in una nota della World Athletics -, è stato concordato di comune accordo che i campionati non si disputeranno a Yangzhou quest’anno.

Tuttavia, il Consiglio ha anche deciso di concedere i Campionati mondiali di atletica leggera su strada a Yangzhou nel marzo 2027. Il presidente della World Athletics, Sebastian Coe, ha ringraziato il Comitato locale e la Chinese Athletics Association per l’eccellente lavoro svolto nella preparazione per ospitare i Campionati mondiali di mezza maratona.

“Purtroppo, i campionati non possono essere disputati quest’anno, non per colpa del Comitato organizzatore locale; tuttavia, i nostri atleti avranno l’opportunità di competere a Riga (Lettonia) il prossimo anno”, ha detto Coe. (Ansa).

