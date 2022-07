Doppio incendio su via Pratica di Mare: il fumo invade la strada, traffico in tilt

Roma – Due incendi stanno tenendo in ostaggio gli automobilisti su via Pratica di Mare. La strada, che collega Roma con le città di Ardea e Pomezia, è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di due roghi divampati nelle vicinanze. Il primo è esploso all’altezza di via di Castel Romano, non lontano dall’omonimo outlet. Il secondo, invece, in prossimità di via Monte d’Oro. A bruciare, in entrambi i casi, sono le sterpaglie al lato della strada.

Il fumo ha invaso la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura di parte di via Pratica di Mare intorno alle 16.45. Il tratto interessato è quello fra via Arno e via di Castel Romano. Oltre due ore più tardi, sono decine gli automobilisti ancora bloccati in coda sulla strada mentre i vigili del fuoco lavorano per domare i due incendi. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che sta regolando il traffico.

