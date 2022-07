E’ morto il cardinal Hummes: suggerì a Bergoglio il nome di Francesco alla fine del conclave

Città del Vaticano – E’ morto il cardinale brasiliano Claudio Hummes. Fu lui a “suggerire”, alla fine del conclave, il nome di Francesco all’ormai eletto Bergoglio. E proprio Papa Francesco, in un telegramma, esprime le sue condoglianze per la morte di Dom Claudio. Ne ricorda i lunghi anni di “servizio dedicato e zelante, sempre guidato dai valori evangelici” alla Chiesa, sia in Brasile che nella Curia Romana, e l’impegno per la Chiesa in Amazzonia.

“Porto sempre ben impresse nella mia memoria le parole che Dom Claudio mi disse il 13 marzo 2013, chiedendomi di non dimenticare i poveri”, scrive il Pontefice nel telegramma di cordoglio inviato al cardinale Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di San Paolo in Brasile. Hummes, francescano, era infatti arcivescovo emerito di San Paolo e prefetto emerito per il Clero. La scomparsa è avvenuta ieri all’età di 87 anni, al termine di una lunga malattia.

Il Pontefice assicura le sue preghiere per il riposo eterno di “questo caro fratello”». Esprime gratitudine a Dio per i lunghi anni di un servizio che definisce “dedicato e zelante” e “sempre guidato dai valori evangelici, alla Santa Madre Chiesa nei diversi incarichi pastorali affidatigli sia in Brasile che nella Curia Romana, e per l’impegno negli ultimi anni per la Chiesa in Amazzonia”. Proprio quel “fratello”, Bergoglio volle accanto per l’intero percorso dalla Cappella Sistina alla Loggia delle Benedizioni, la sera dell’elezione al soglio di Pietro, il 13 marzo di nove anni fa.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

