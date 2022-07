Fregene, la morte di Manuel Mura. Baccini: “Condoglianze alla famiglia, si ripropone il problema sicurezza”

Fiumicino – “Perdere una vita umana è un fatto drammatico, quando poi la vittima è un giovane si stringe il cuore. Per questo, prima di ogni altra considerazione, voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Manuel Mura, morto in un incidente in viale di Porto a Fregene (leggi qui)”. A parlare è il leader dell’opposizione consiliare a Fiumicino, Mario Baccini.

“Ma il dolore – prosegue – non può impedire un ragionamento, anche in virtù dell’appello fatto dal papà di Manuel (leggi qui) sul chiarimento delle cause. Questo incidente, peraltro il secondo quest’anno nei pressi del semaforo di viale di Porto, riapre l’annoso problema sulla sicurezza e pone un interrogativo sulle famose telecamere tanto sponsorizzate da questa amministrazione.

Un sistema integrato di decine di postazioni – prosegue ancora Baccini – che avrebbero dovuto garantire il controllo del territorio e che proprio in un caso come questo, in assenza di testimoni oculari, sarebbero state fondamentali per dare una risposta alla famiglia che chiede verità. Ma la famiglia non sa nulla, tanto da aver provato pubblicamente a trovare testimoni oculari.

La minoranza si adopererà nelle sedi opportune per capire – conclude – in quale stato sia attualmente la famosa rete di controllo a distanza. Per adesso, oltre al dolore per la perdita di un figlio di Fiumicino, resta la rabbia di non poter sapere come siano andate realmente le cose”.

