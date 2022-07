Goletta Verde fa tappa a Civitavecchia e Fiumicino. Tutte le iniziative in programma

Civitavecchia – Arriva mercoledì 6 luglio nel Lazio la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Tra le tematiche che affronterà a Civitavecchia e Fiumicino, vi sono “eolico offshore” e cambiamento climatico. #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità. Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE, media partner La Nuova Ecologia.

Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono i grandi temi della campagna di quest’anno.

Goletta Verde sarà anche l’occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, a cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici: quest’anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l’obiettivo di tutelare il tursiope e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo mettere in campo per conservare la nostra preziosa biodiversità marina.

Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche. Si tratta di un’incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Il programma di Goletta Verde inizia il 6 luglio a Civitavecchia dove si dialogherà alle ore 10:30 di “Eolico offshore. Finalmente. Dalla Riconversione energetica al futuro rinnovabile”. Proseguirà il 7 luglio a Fiumicino con l’inaugurazione alle ore 11:00 RiciclaEstate Lazio 2022, la campagna Legambiente e Conai, a bordo di Goletta Verde. Per l’occasione saranno diffusi i dati sulla raccolta differenziata del comune di Fiumicino.

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si terranno i laboratori “Delfi Lab” dedicati ai bambini per sensibilizzarli sulle specie a rischio e sull’importanza di proteggere la biodiversità marina”. Dalle ore 19:00 si terrà l’aperitivo scientifico targato Life ClimAction per sensibilizzare i cittadini sugli effetti dei cambiamenti climatici. Concluderà l’8 luglio alle ore 10:30 a bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso il porto canale di Fiumicino, con la conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste del Lazio.

Il programma

· Mercoledì 6 luglio – CIVITAVECCHIA

Ore 10.30 a bordo di Goletta Verde, ormeggiata banchina n.5 (fronte sede Capitaneria) del Porto di Civitavecchia

INCONTRO PUBBLICO “Eolico offshore. Finalmente. Dalla riconversione energetica al futuro rinnovabile”

Saranno presenti

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente

Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente

Roberta Lombardi, Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio

C.V. (CP) Filippo Marini, Comandante Capitaneria di Porto Civitavecchia

Manuel Magliani, Vice Sindaco di Civitavecchia

Stefania Pomante, segretaria generale CGIL di Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo

Roberto Arciprete, presidente regionale della cooperativa di pesca AGCI Agrital

Giada Luciano, Fridays for Future Civitavecchia

Riccardo Petrarolo, Comitato No al fossile Civitavecchia

· Giovedì 7 luglio – FIUMICINO

Ore 11:00 Inaugurazione di RiciclaEstate Lazio 2022, la campagna di Legambiente e Conai, incontro bordo Goletta Verde. Saranno per l’occasione diffusi i dati sulla raccolta differenziata del comune di Fiumicino.

Saranno presenti:

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio

Federica Barbera, portavoce di Goletta Verde

Roberto Cini, Assessore ai rifiuti di Fiumicino

Gennaro del Prete, responsabile cooperativa Pesca Fiumicino

Fabio Costarella, CONAI

Eleonora Brionne, COREPLA

Cristiana Avenali, responsabile contratti di Fiume Regione Lazio

dalle ore 17 alle 19 Laboratori didattici per i più piccoli. Delfi Lab – La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare

dalle ore 19 alle 21. Aperitivo scientifico targato Life ClimAction per sensibilizzare cittadini, amministrazioni e imprese sugli effetti dei cambiamenti climatici. Incontro aperto dell’equipaggio di Goletta Verde, Legambiente Lazio, il circolo di Legambiente Fiumicino insieme al Vicesindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pagliuca e al responsabile scientifico di Legambiente Lazio e ricercatore ISPRA Nicola Riitano. Intervento musicale dei Prototipi Di Scartus, Ensamble di Musici con strumenti autocostruiti con materiali di scarto, riciclo e riuso e frammenti di storie vibranti sul tema eco-ambiente.

· Venerdì 8 Luglio – FIUMICINO

Ore 10.30 a bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso il porto canale di Fiumicino, Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste del Lazio.

Saranno presenti:

Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio

Federica Barbera, portavoce di Goletta Verde

C.V. (CP) Giuseppe Strano, Comandante della Capitaneria di porto di Roma

C.F.(CP) Michele Grottoli, Capo Servizio Operativo della Capitaneria di porto di Roma

Marco Felice Lombardo, Arpa Lazio responsabile della sezione di Roma per monitoraggio risorse idriche

