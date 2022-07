Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Negli ultimi giorni diversi record di caldo sono stati battuti su molte aree dell’Italia. L’anticiclone africano non molla la presa sul nostro Paese ormai da due settimane e pare non abbia intenzione di farlo almeno fino a mercoledì. Le temperature continueranno a restare su valori tipicamente estivi e largamente sopra la media del periodo. Solo sulle estreme aree settentrionali ci sarà un parziale refrigerio grazie ai temporali. Temporali che potremmo rivedere soprattutto nella seconda parte della settimana grazie all’entrata di correnti più fresche da Nord. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa succederà nei prossimi due giorni.

METEO MARTEDI’ 05 LUGLIO: residui rovesci notturni sul Triveneto in rapido esaurimento. Il tempo durante la giornata risulterà stabile e soleggiato su tutto il Paese in particolare al Nord-Ovest, sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori. Qualche temporale diurno potrà fare la comparsa sui rilievi del Friuli Venezia Giulia, sull’Appennino settentrionale e su quello Umbro-Marchigiano. Qualche cumulo di passaggio interesserà le regioni del Medio Adriatico ma sarà nuvolosità innocua. Clima molto caldo e afoso con temperature massime ovunque sopra i 30-32°C, picchi di 38-41°C sulle pianure laziali, pugliesi e zone interne di Sicilia e Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: prosegue la fase anticiclonica sul settore (qualche foschia o nube bassa al mattino su coste settentrionali) con temperature ben al di sopra della media stagionale. Caldo ancora intenso, con punte massime fino a 36-39°C (specie su Umbria e Lazio), valori più contenuti sulla costa, ma con afa e sensazione di disagio fisiologico ancora elevato tra notte e mattino. Nelle ore pomeridiane possibili temporali di calore a ridosso dei crinali appenninici e sul pre-appennino, in particolare sulla Garfagnana. Venti a regime di brezza, con rinforzi da Ovest-Nordovest durante il pomeriggio a partire dalle coste. Mare da poco mosso a mosso il pomeriggio.

Commento del previsore Lazio

Ci attendono condizioni perlopiù soleggiate, eccezion fatta per qualche innocua velatura e qualche banco di nubi basse al primo mattino sul pisano. Temperature massime molto elevate con punte di 38-40°C nell’entroterra (isolatamente superiori nelle vallate più soggette come Valle del Tevere, Valle dell’Aniene e Piana del Liri). Disagio fisiologico e afa serale in netto aumento su coste, sub-coste e grandi Centri urbanizzati; prestare quindi attenzione! Qualcosa dovrebbe però cambiare dopo il 6 luglio, con temperature verso le medie stagionali (senza eccessi quindi) e alcuni acquazzoni/temporali nel pomeriggio sull’entroterra; ventilazione che ruoterà progressivamente da Est.

