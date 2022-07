Milza e rene trovati in mare a Foce Verde, il Procuratore capo di Latina: “Non sono umani”

Latina – Il Procuratore capo della Repubblica di Latina, Giuseppe de Falco, ha messo la parola fine al ritrovamento di organi, una milza e un rene, rinvenuti il 22 giugno scorso nel mare di Foce Verde a Latina (leggi qui).

“In relazione al rinvenimento di organi avvenuto nei giorni scorsi sul litorale di Latina – si legge nella nota del Procuratore – i risultati preliminari degli accertamenti di biologia molecolare, nonché di natura anatomo patologica, disposti da questo Ufficio consentono di escludere che si tratti di organi umani. Sono peraltro in corso accertamenti ulteriori”.

