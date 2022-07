Qualificazioni ai Mondiali di basket, l’Italia vince con l’Olanda ad Almere

Almere – L’Italia batte l’Olanda 92-81 ad Almere e chiude al primo posto il girone H delle qualificazioni mondiali 2023 davanti all’Islanda e proprio ai Paesi Bassi portando alla seconda fase 6 punti, frutto di tre vittorie.

La prima uscita ufficiale da commissario tecnico di Gianmarco Pozzecco è anche l’ultimo impegno degli Azzurri, che torneranno a radunarsi a inizio agosto in vista degli Europei 2022, mentre per quanto riguarda i Mondiali è ancora da definire il calendario delle sfide del prossimo turno, anche se le rivali saranno comunque Spagna, Georgia e Ucraina.

“Sono molto contento perché abbiamo vinto una partita per nulla semplice contro una squadra ben allenata e che non aveva nulla da perdere – ha detto Pozzecco -. È stata la vittoria del gruppo, tutti hanno dato il proprio contributo. Ho visto la voglia di cercarsi, di passarsi la palla e di giocare insieme.

Non è mai facile quando si cambia allenatore e sistema di gioco ma proprio per questo voglio ringraziare tutti per la grande disponibilità con cui si sono allenati. E ringrazio anche coach Meo Sacchetti per il lavoro fatto fin qui”. (Ansa).

(foto@ItalBasket-Facebook)

