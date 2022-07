Santa Marinella: il centro storico diventa pedonale per tutti i weekend d’estate

Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei e la consigliera comunale Maura Chegia informano la cittadinanza che, a partire dall’8 luglio al 4 settembre, nei weekend il centro storico diventerà area pedonale.

L’Ordinanza n 14 del 29 giugno, è stata emessa in occasione della stagione estiva a carattere del tutto sperimentale per i giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 19 alle 02 del giorno successivo. In particolare il 9 – 10 luglio e 9 – 10 agosto 2022, sarà chiusa al traffico anche Piazza Civitavecchia, lato mare.

Al fine di preservare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale saranno istituiti il divieto di transito, di sosta e di fermata per tutte le categorie di veicoli con rimozione forzata a mezzo servizio carro attrezzi in Via della Libertà, nel tratto compreso tra Via Ulpiano e Via Roma, Via della Conciliazione, Via Antonio Fratti (lato mare), Piazza Trieste, Via Roma nel tratto compreso tra Via della Libertà e Via B. Odescalchi. Esclusi dal divieto tutti i mezzi di soccorso e dei residenti di Via della Libertà fino al civico n. 5 e di Via della Conciliazione che possono accedere alle proprie abitazioni direttamente da Via della Libertà.

