Santa Severa, grande successo per l’avvio della rassegna estiva

Santa Marinella – Grande successo e sold out per il concerto di Rancore, che ha inaugurato, sabato 2 luglio, “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il rapper romano ha presentato il suo ultimo album, Xenoverso. Anche domenica sera, platea gremita per Ascanio Celestini che ha portato in scena Museo Pasolini, il nuovo spettacolo dedicato al grande scrittore e regista di cui ricorre il centenario della nascita.

Sold Out anche per gli appuntamenti organizzati da Parchi Lazio, rivolti sia ai grandi che ai più piccoli. Legati alla natura e allo sport, gli eventi che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.castellodisantasevera.it

La rassegna prosegue con oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport, con il CONI Lazio, e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico, animato anche dal nuovo Santa Bar, aperto dal mercoledì alla domenica dalle 18 a chiusura.

Il Castello di Santa Severa affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi.

Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.

