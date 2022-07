Sciopero dei taxi contro il ddl concorrenza: all’aeroporto di Fiumicino i passeggeri restano a piedi

Fiumicino – Restano a piedi i passeggeri in transito al “Da Vinci” di Fiumicino. Nello scalo romano sono pochi i taxi in circolazione per lo sciopero oggi della categoria. La società Aeroporti di Roma ha predisposto personale nelle zone arrivi dello scalo per agevolare ed informare i passeggeri e turisti sui mezzi alternativi come treno e autobus per raggiungere le proprie destinazioni. Avvisi sono stati predisposti sui monitor di servizio nello scalo e sul sito di Adr. Le zone arrivi sono inoltre presidiate dalle forze dell’ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza. A Roma, poco dopo le 13, è partito il corteo di protesta: sono circa mille i tassisti presenti a piazza della Repubblica (secondo la Questura di Roma), dove sono arrivati da tutta Italia, per chiedere lo stralcio dell’articolo 10 dal ddl concorrenza.

Il sostegno dei balneari

“Gli imprenditori balneari italiani sono a fianco dei tassisti nella protesta contro la liberalizzazione del loro settore, frutto, come per la nostra categoria, di una errata applicazione della Direttiva Bolkestein”. A parlare è Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio, che aggiunge: “Il Ddl concorrenza per i balneari, infatti, prevede la confisca e la messa a gara di aziende, che, ricordiamo. sono private malgrado operino su suolo pubblico, anche laddove sia possibile il rilascio di altre concessioni demaniali o economicamente modeste e, quindi, prive di un interesse transfrontaliero”. “È inaccettabile sacrificare il lavoro e le aziende di decine di migliaia di famiglie – conclude Capacchione – solo per dimostrare all’Europa che l’attuale Governo è così europeista tanto da andare, persino, oltre le richieste della Commissione europea”.

