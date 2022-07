Al via Ardea Jazz 2022: il programma completo della rassegna

Ardea – È stata presentata nella tarda mattinata di ieri (martedì 5 luglio) nella Sala consiliare “Sandro Pertini ad Ardea, la 7ᵃ edizione di Ardea Jazz, il festival del jazz in programma da giovedì 14 a lunedì 18 luglio ad Ardea.

Alla presenza dei rappresentanti dei media locali, al tavolo c’erano, oltre al direttore artistico della Filarmonica Raffaele Gaizo, l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado il sindaco di Ardea Maurizio Cremonini ed il consigliere del comune di Ardea Lucio Zito.

“La settima edizione porterà ad Ardea, come sempre accade con il nostro Festival, molti dei nomi fra i più prestigiosi del panorama jazzistico internazionale e tante novità, a cominciare dai giorni, che passano da tre a cinque – ha affermato Raffaele Gaizo direttore artistico della Filarmonica – fra le novità mi piace segnalare ‘Open Space Jazz’, un’iniziativa che darà la possibilità a nuove formazioni jazz di suonare in pedana prima dei concerti tutte le sere da venerdì 15 a Lunedì 18″.

Per l’Open Space Jazz alle 20 si esibiranno venerdì 15 i “Messed Up”, sabato 16 i “Mo’ Better Trio”, domenica 17 “La Maison Corbeau” e lunedì 18 la “Old Dixe & Swing Band”. La VII edizione di Ardea Jazz è organizzata dall’Associazione Ardeafilarmonica con il contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio ed il patrocinio del Comune di Ardea.

“È una manifestazione che arricchisce Ardea e anche in questa edizione post covid e con le dovute precauzioni, permetterà a cittadini e turisti di vivere le aree storiche in un particolare contesto culturale/musicale”. Ha aggiunto Maurizio Cremonini sindaco di Ardea.

Il via ufficiale sarà dato giovedì 14 luglio come da tradizione, dall’Ardeafilarmonica e dalla Old Dixe & Swing Band, che proporrà un repertorio di jazz classico tradizionale che spazierà dall’epoca di New Orleans fino ad arrivare all’era dello swing. Il Concerto si terrà sulla storica e suggestiva gradinata di Via Catilina.

“Da sempre con Ardea Jazz si sono valorizzate le potenzialità della città, negli anni è cresciuta in modo esponenziale – ha proseguito Lucio Zito consigliere del comune di Ardea – il nostro auspicio è realizzare un brand di Ardea e Ardea Jazz ne entrerà a far parte a pieno titolo”.

Nell’ambito del Festival del Jazz spazio anche a due seminari, ospitati nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” del Comune di Ardea: giovedì 14 alle ore 18.00 un seminario sulle percussioni, “Il Tamburo parlante” tenuto da Antonello Mazzeo, batterista storico di Franco Califano.

Sabato 16 sempre alle ore 18.00 una clinic sulla cura degli strumenti a corda, quali prodotti usare e come utilizzarli per la corretta manutenzione dello strumento, GUITAR Make-up sarà curato da Liuteria Voodoo Guitars. I due seminari sono gratuiti ed aperti a tutti. Info: 3471437326 oppure ardeafilarmonica@tiscali.it. Da Venerdì 15 a Lunedì 18 al Foro Romano di Ardea, più noto come l’area archeologica “Casarinaccio”, sarà allestita una location ad hoc per tutti i concerti del Festival.

“La Regione ha voluto sostenere questa manifestazione che va oltre i confini regionali, grazie agli ospiti di alto livello che di anno in anno intervengono, e che è rilevante non solo per la creatività che veicola il jazz, ma anche per il valore che l’evento porta sul territorio, attraendo turisti e facendo scoprire il potenziale culturale che qui esiste – ha sottolineato Valentina Corrado Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio – La presenza di stand enogastronomici uniti a musica, cultura e alle bellezze storico archeologiche, nonché all’ingresso gratuito ai musei previsto per l’occasione, rendono Ardea Jazz il fulcro di un prodotto turistico integrato. Questo Festival rappresenta l’icona brand attrattiva di un territorio che vogliamo far conoscere sempre di più, in quanto rientra in quell’insieme di meraviglie che abbracciano Roma”.

La 7ᵃ edizione di Ardea Jazz proseguirà venerdì 15 luglio con la vocalist Sara Berni che presenterà il suo Q&A Project una composizione originale che unisce il Jazz al Pop con influenze Blues, Soul, Funk, mantenendo la magia dell’improvvisazione unita ai suoni world. Sul palco con Sara Berni, Luca Mannutza al piano, Luca Bulgarelli al Contrabbasso, Valerio Vantaggio alla Batteria e Livia De Romanis al Violoncello.

Sabato 16 luglio sarà la volta di Greta Panettieri. Cantante, musicista, paroliera e scrittrice Greta Panettieri è una delle più eclettiche e talentuose artiste italiane, vissuta a New York vanta collaborazioni con i grandi della musica nei suoi vari tour in giro per il mondo. Si esibirà in quartetto con Andrea Sammartino al pianoforte, Daniele Mencarelli al Contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Domenica 17 Luglio sul palco di Ardea Jazz il miglior esempio dell’attuale tradizione jazzistica italiana, il cantante, il musicista, il conduttore televisivo e radiofonico, il mito, Gegè Telesforo con il suo Impossible Tour 2022 insieme a Domenico Sanna al Pianoforte, Pietro Pancella al Contrabbasso, Michele Santoleri alla Batteria e Daniela Spalletta alla Voce. A chiudere la 7ᵃ edizione del festival del jazz di Ardea Lunedì 18 Luglio uno fra i maggiori artisti della scena jazz contemporanea, Paolo Fresu con lo spettacolo ‘Ferlinghetti’. Il famoso trombettista e flicornista si esibirà con Dino Rubino al pianoforte, Marco Bardoscia al Contrabbasso e Carlo Maver al bandoneon, il concerto prevede l’esecuzione della colonna sonora del docufilm “The Beat Bomb”, realizzato dal regista Ferdinando Vicentini Orgnani.

Ricordiamo che tutti i concerti sono gratuiti e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. È gratuito anche l’ingresso, per chi volesse, al Museo Giacomo Manzù e alla Casa Museo Franco Califano.

Leodori: “Con Ardea Jazz scommettiamo sul connubio arte-turismo”

ramma dal 14 al 18 luglio, è un evento di respiro internazionale che – hanno dichiarato in una nota il Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori e l’Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio Valentina Corrado – vanta ospiti di alto livello e che rappresenta un momento di produzione artistica significativa, ma anche una preziosa opportunità di sviluppo turistico e un’occasione per far scoprire l’immenso potenziale culturale che il territorio offre.

La presenza di stand enogastronomici uniti a musica e alle bellezze storico archeologiche, nonché all’ingresso gratuito ai musei previsto per l’occasione, rendono questo evento il fulcro di un prodotto turistico integrato. Come Regione abbiamo sostenuto la realizzazione dell’iniziativa, perché investire in un simile attivatore culturale e turistico significa non solo creare una rete sinergica tra Istituzioni e Associazioni, ma anche credere nelle potenzialità di questo territorio e scommettere nel suo rilancio. L’evento è ormai un punto di riferimento all’interno dei Festival jazzistici nazionali e vogliamo che diventi sempre di più un’etichetta che contraddistingua Ardea e il Lazio ovunque.

Il Festival, inoltre, testimonia che eventi di grande respiro, in cornici suggestive, possono essere organizzati anche al di fuori della Capitale e che l’arte può essere veicolo di promozione e valorizzazione del territorio e quindi di slancio economico con ricadute positive su tutta la comunità”.

