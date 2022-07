Al via i Summuer bus, nuove linee tpl per le spiagge di Fiumicino e Fregene. Orari e percorsi

Fiumicino – “Prenderà il via il prossimo fine settimana Summer Bus, il servizio estivo dedicato ai lungomare di Fregene e Fiumicino. La navetta permetterà a turisti e cittadini di recarsi agevolmente al mare con i mezzi pubblici”. A dichiararlo in una nota stampa, è l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio.

“Trotta Bus Services insieme all’assessorato, la dirigenza e gli uffici responsabili dei trasporti – spiega Calicchio -, ha previsto la realizzazione, ex novo, di due linee dirette al mare. La prima, la M1, collegherà il parcheggio di Largo Paolo Borsellino, a Isola Sacra, con il Lungomare della Salute: una circolare a scorrimento veloce, con passaggi previsti ogni quindici minuti. La seconda, la M2, sarà una linea di collegamento tra la stazione di Maccarese, Via della Pineta di Fregene, fino alla rotonda del Lungomare di Fregene, e ritorno alla Stazione. Il tempo di percorrenza previsto, traffico permettendo, sarà di circa 45 minuti. Il bus di Fregene sarà un open bus di 12 metri, che consentirà anche una piacevole passeggiata all’aria aperta”.

“Le corse saranno attive dalle ore 9.00 alle ore 21.30, con una pausa prevista dalle 14.00 alle 15.30 – aggiunge l’Assessore -. Il servizio prevede l’acquisto del ticket a bordo di 1,50 euro per la corsa singola e di 5,00 euro per il biglietto giornaliero. Il Summer Bus sarà attivo per tutta l’estate”.

“Invito le cittadine, i cittadini e i turisti che frequentano le nostre spiagge – conclude Calicchio – a usufruire di questo importante servizio, che consentirà di recarsi direttamente al mare con la comodità di un unico mezzo a percorrenza continua e senza lo stress del parcheggio e del traffico”.

