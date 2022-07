Allarme incendi a Latina e provincia, 29 gli interventi dei Vigili del fuoco

Nella giornata di ieri martedì 5 luglio 2022 il personale Vigilfuoco di Latina è stato impegnato per fronteggiare 29 incendi di bosco, sterpaglie e culture in genere.

Di questi 20 espletati dalle squadre ordinarie di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte oltre alle solite richieste di Soccorso Tecnico Urgente.

5 incendi di vegetazione espletati dalla squadra VF AIB di Sezze.

2 incendi di vegetazione espletati dalla squadra VF AIB di Sabaudia.

2 incendi di vegetazione espletati dalla squadra VF AIB di Fondi.

Molti i Comuni interessati in modo più o meno serio. Prossedi, Sonnino, Latina, Sermoneta, Sezze, Castelforte, Itri, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Cisterna, Aprilia e Cori.

In evidenza l’incendio a Latina nella zona di via Calabria dove i pompieri sono stati impegnati con 2 squadre e volontari di Protezione Civile. L’incendio ha divorato circa 7 ettari di vegetazione alla periferia del Capoluogo minacciando diverse abitazioni. Non si registrano persone coinvolte.

