Anzio, alla Villa di Nerone il secondo appuntamento con la rassegna culturale Occidente

Anzio – Rino Caputo, storico e critico della Letteratura, Marina Formica, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Mariarosa Santiloni, della Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo, giovedì 7 luglio, dalle ore 18.30, ad Anzio, nello splendido contesto del Parco Archeologico della Villa di Nerone, saranno i relatori del secondo appuntamento della rassegna culturale Occidente 2022, Storica-Mente-Mare, promossa dal Sindaco, Candido De Angelis, ideata e curata dal professor Angelo Favaro, in collaborazione con il Consigliere Comunale, Federica De Angelis.

Al termine incontro l’aperitivo al tramonto, gentilmente offerto dal Ristorante Il Bambinello.

Nel corso del primo emozionante appuntamento culturale, al quale hanno partecipato numerosi cittadini, il Consigliere Comunale, Federica De Angelis, ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto: “E’ un orgoglio essere qui stasera, in questo presidio culturale. Ringrazio di cuore il prof. Favaro e gli Uffici dell’Ente per il loro lavoro. Non c’è gesto più rivoluzionario che amare la cultura”.

