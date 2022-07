Anzio – Circa 100 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, coadiuvati da personale della Polizia di Stato, su delega della Procura di Velletri, stanno svolgendo da questa mattina all’alba una vasta serie di controlli ad Anzio, all’interno di decine di alloggi di proprietà di Roma Capitale.

L’operazione è finalizzata a verificare la titolarità delle persone all’interno di 30 appartamenti di edilizia residenziale pubblica in Corso Italia e a dare esecuzione ad un Decreto di Ispezione disposto dal Sostituto Procuratore dott. Cassiani

Gli accertamenti sono tuttora in corso.

