Arrivano le “Agrinotti a Maccarese”

Fiumicino – Venerdì 8 luglio andrà in scena presso “Il Giardino dei Nonni” il primo appuntamento serale di una serie di eventi speciali e d’eccezione le “Agrinotti a Maccarese”. Interamente dedicato ai bambini, appuntamento alle ore 19.30 al Giardino con apericena e successiva visita guidata in notturna, alla scoperta della campagna di Maccarese, nel cuore della Riserva Litorale Romano.

Una passeggiata, guidata da Riccardo Di Giuseppe, Naturalista e Agrotecnico, suggestiva e sensoriale alla conoscenza della natura, biodiversità e del paesaggio agrario. Insomma un esperienza indimenticabile per i più piccoli.

Per info e prenotazioni: 3518951828 (anche WhatsApp)

Email: info@programmanatura.it

Indirizzo: Via Tre Denari, snc (difronte Centro 41) – 00054 Fiumicino Loc. Maccarese

