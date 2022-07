Civitavecchia, beccato con 21 chili di droga e 50 proiettili: arrestato

Civitavecchia – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di lunedì, hanno arrestato un 49enne civitavecchiese, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione delle legge sulle armi.

Intorno alle 21, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria, durante un servizio predisposto procedevano al controllo dell’uomo mentre viaggiava a bordo del proprio veicolo assieme alla compagna. L’atteggiamento dell’uomo, particolarmente nervoso ed insofferente al controllo di Polizia insospettiva gli agenti che decidevano di estendere il controllo, effettuando la perquisizione del veicolo, nel quale rinvenivano un involucro di cellophane contenente oltre 500 grammi di hashish. Nella stessa autovettura, all’interno del vano porta oggetti anteriore, veniva altresì rinvenuta una scatola di proiettili con all’interno 50 proiettili cal. 7,65 mm della quale l’uomo non sapeva fornire giustificazioni circa il possesso e la provenienza.

Pertanto gli agenti estendevano la perquisizione all’abitazione del 49enne dove veniva rinvenuto un borsone con all’interno 12 involucri di cellophane con all’interno 1.832 grammi di marijuana e 8 involucri contenenti hashish per un peso totale di 1.786 grammi. All’interno del medesimo borsone sono state rinvenute due bilance elettroniche di precisione e 30 buste per uso sottovuoto uguali a quelle ove era contenuta sia la marijuana che l’hashish precedentemente rinvenuto.

La perquisizione veniva estesa anche all’interno di un furgone, di proprietà dell’uomo ed al momento fermo nel parcheggio sotto la sua abitazione, dove veniva rinvenuto, risposto nel vano posteriore, un altro borsone ed una busta contenente 20 involucri contenenti 17 chili di hashish e 2 involucri di cellophane trasparente contenente 990 grammi totali di marijuana.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura; il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’operato della PG ed ha disposto per il 49enne la misura degli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

