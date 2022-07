Fondi Street Food, un appuntamento di successo

Fondi – Cori ai piedi del Castello, inebrianti profumi di specialità da strada e drink per rinfrescare l’edizione più calda dell’anno: successo per il Fondi Street Food che lo scorso venerdì ha portato centinaia di persone nel centro storico. A chiudere l’evento un arrivederci dato che il format prevedeva sin dall’inizio, in un’ottica di destagionalizzazione e fidelizzazione del pubblico, quattro edizioni.

Il Fondi Street Food torna dunque il prossimo autunno per un gran finale a base di musica, danze e divertimento ma anche castagne e vino.

“È stato bello vedere tanti ragazzi della nostra città ma anche tanti giovani turisti per la prima volta a Fondi – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – i più grandi, attratti dalle golosità da strada, hanno potuto fruire anche delle numerose proposte culturali offerte lo scorso venerdì nel nostro centro storico.

Un grande ringraziamento agli organizzatori, quindi, e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento”.

Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori al Turismo e alle Attività Produttive Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato che hanno apprezzato tanto le proposte culinarie quanto il programma artistico.

“Ancora una nottata intensa ma indimenticabile – aggiunge Cristian Peppe, delegato alle Politiche Giovanili e al Centro Storico nonché promotore e sostenitore dell’evento – edizione dopo edizione l’organizzazione sta riuscendo a limare questioni tecniche che stanno rendendo il format sempre più apprezzato da persone di ogni fascia d’età.

Anche questa volta un grande ringraziamento va all’infaticabile Antonio Simonelli, presidente dell’associazione organizzatrice ‘Utopia’ che, assieme ad un gruppo di ragazzi straordinari, è riuscito a coniugare le esigenze di decine di attività e artisti diversi”.

