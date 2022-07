Illuminazione pubblica, a Montalto iniziano i lavori sulla Strada della Marina

Montalto – “Sono molto felice e mi riempie d’orgoglio il fatto che inizino i lavori per la pubblica illuminazione su strada della Marina“. Ad annunciarlo è l’assessore Giovanni Corona.

“L’ultimo lavoro – spiega l’Assessore – di una serie di 5 strade (già terminate la sistemazione di Strada della Sugherella, Poggio Forocne, strada dell’Abbadia e strada del Sugaro) affidate a novembre e iniziate a dicembre 2021 dalla nostra Amministrazione e per le quali da assessore ai lavori pubblici ho tenuto in particolar che fossero finanziate. L’opera prevede l’installazione di 24 pali su strada della marina, nel tratto che va dal ponte della stazione alla Rotatoria grande del mare.

“Questo permetterà di terminare l’illuminazione di tutto il tratto, dalla rotatoria di Rompicollo a quella al mare, mettendo definitamente e totalmente in sicurezza una strada pericolosissima dove purtroppo negli anni sono state registrate anche alcune vittime tra i nostri concittadini – conclude Corona -. Grazie infine alla ditta per l’ottimo lavoro svolto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link