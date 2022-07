Ponte di legno sul Rio Tre Denari, Calandra: “Dov’è il tanto atteso collegamento Passoscuro-Maccarese?

Fiumicino – “Ancora ritardi e la gente è stanca: in questi giorni, stiamo ricevendo numerose proteste da parte dei nostri concittadini per il ritardo nella realizzazione del ponte di legno sul Rio Tre Denari che dovrebbe unire Passoscuro a Maccarese. Come è noto, l’apertura del cantiere risale a febbraio scorso ed il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori scade alla fine di luglio 2022″. Così, in una nota stampa, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino.

“Eppure, siamo ormai giunti a luglio – spiega Calandra – ed i lavori non sono ancora iniziati, anzi… Ormai con il tempo risultano vanificati anche gli interventi di ripulitura del sito per la predisposizione del cantiere risalenti a febbraio. La cosa che fa infuriare i cittadini, è che, ad oggi, l’Amministrazione comunale non ha fornito alcuna giustificazione del ritardo.

Passoscuro, infatti, è ancora completamente isolata: i pedoni non possono raggiungere Palidoro, a causa della sbagliata ubicazione della pista ciclabile, né Maccarese per via del ponticello “fantasma”. Si tratta di un’opera assolutamente necessaria per Passoscuro, che ci aspettavamo fosse pronta per la stagione estiva. Invece, se tutto va bene se ne parlerà a settembre ed anche quest’anno i cittadini di Passoscuro sono rimasti danneggiati dai ritardi dell’Amministrazione.

Non bisogna dimenticare che tutto questo ha provocato non solo degrado e danni alla nostra immagine, ma anche seri danni ai commercianti per il mancato passaggio di cittadini e degli avventori turistici”.

“Chiediamo al Sindaco ed alla maggioranza di spiegare formalmente i motivi di tale ritardo e di sollecitare la ditta aggiudicataria dell’appalto a portare a termine l’opera, senza ulteriori ritardi.

