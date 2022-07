Fiumicino, nasce il Consorzio Mare Lazio: punta allo sviluppo della nautica

Fiumicino – E’ stato sottoscritto ieri dai rappresentanti di diverse aziende laziali un documento che di fatto sancisce la nascita del Consorzio Mare Lazio che avrà il compito di creare opportunità di sviluppo per tutti gli operatori della nautica e del mare della regione.

Quello nautico infatti è uno dei settori con maggiori prospettive di espansione e ricadute positive sul territorio laziale. La sfida dell’immediato futuro è trasformare le potenzialità di un comparto altamente specializzato in concrete opportunità per le aziende che ne fanno parte.

Il mare rappresenta una grande potenzialità per il territorio e il neonato Consorzio Mare Lazio si propone di dar voce alle aziende che vogliano consolidarsi in ambito e regionale e nazionale nonché proiettarsi nel panorama mondiale facendo sistema.

Si tratta di aziende che sono in grado di fornire tutti i servizi necessari per la nautica da diporto: dalle modifiche strutturali su ogni tipo di imbarcazione all’allestimento per interni, dall’istallazione di sistemi di condizionamento alla realizzazione di arredi in legno o vetroresina passando per l’istallazione e l’assistenza ai motori marini.

Il Consorzio Mare Lazio è una realtà dinamica costituita da un capitale umano di grande professionalità ed esperienza, caratteristiche ottenute nel corso del tempo grazie alle diverse storie aziendali.

Spetterà al nuovo Consorzio creare opportunità per le imprese e realizzare una rete sinergica per la formazione ai fini dei risvolti occupazionali.

Di grande importanza anche la promozione di eventi e manifestazioni legate al mare ed alla nautica.

Il Presidente del Consorzio Mare Lazio è l’imprenditore Luciano De Fermo, che dal 1969 è alla guida del cantiere Nautica Fiorò e che mette a disposizione tutta l’esperienza maturata nel settore della nautica.

Nel consiglio direttivo figurano Nautica Fiorò, Amg Marine, Nautyland l’ Accricco Mare, RPromotion, Servizi Nautici Zenith e Giada 96.

“Abbiamo voluto dar vita a questo Consorzio – dichiara il Neopresidente Luciano De Fermo – consapevoli che la sola creatività e dinamicità dei singoli non è più sufficiente a garantire una crescita sostenibile nel tempo: serve fare sistema, essere sinergici senza dover rinunciare al proprio protagonismo imprenditoriale. Siamo convinti che l’aggregazione sia la strada migliore per affrontare nuove sfide e far fronte a una maggiore competitività”.

Il consorzio Mare Lazio ha sede a Fiumicino ed è a disposizione delle aziende interessate per fornire informazioni specifiche sul funzionamento della struttura consortile.

