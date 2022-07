Nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, il personale operativo dei Vigili del fuoco di Latina è stato impegnato su 26 interventi di sterpaglie, bosco e culture.

Sono stati 19 incendi di vegetazione espletati dalle squadre ordinarie VVF di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte, oltre i soliti interventi di Soccorso Tecnico Urgente.

2 incendi di vegetazione espletati dalla squadra VF AIB di Fondi

5 incendi di vegetazione espletati dalla squadra VF AIB di Sezze

Comuni interessati in modo più o meno serio sono stati: Pontinia, Maenza, Priverno, Sezze, Sermoneta, Formia, Sabaudia, Terracina, Latina, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Fondi, Aprilia, Cisterna di Latina e Sonnino.

Da segnalare un incendio di vegetazione nel comune di Formia, località Monte di Mola dove circa 70 ettari di macchia mediterranea sono stati divorati dalle fiamme nonostante l’Intervenuto di un elicottero erickson della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale VVF e due elicotteri della Regione Lazio coordinati da un Dos vvf.

A terra la squadra VF AIB di Fondi e volontari di Protezione Civile.

Nel tardo pomeriggio sempre nel Comune di Formia loc. Castellonorato un incendio di vegetazione che ha coinvolto poco meno di 10 ettari. Sul posto la squadre ordinarie VVF di Gaeta e Castelforte, Volontari di Protezione Civile ed un elicottero della regione Lazio coordinato da un DOS VVF.

In entrambi gli incendi le fiamme hanno minacciato abitazioni. Non si registrano persone coinvolte.

Seguono alcune nostre immagini riguardo l’incendio a Formia Monte di Mola.

