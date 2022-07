Karate, l’Italia ai World Games 2022: da domani le gare

La squadra della nazionale italiana, composta da Mattia Busato, Carola Casale, Angelo Crescenzo, Luca Maresca e Silvia Semeraro, è a Birmingham (USA), per l’11esima edizione dei World Games.

Dopo un periodo di Collegiale al Centro Olimpico, da sabato 2 luglio fino a ieri sera, i nostri karateka, accompagnati dal Vicepresidente Benetello, dal DTN Valdesi, dall’arbitro Zaccaro e dai tecnici Colaiacomo, Figuccio, Maestri e Verrecchia, sono pronti per questa altra grande sfida internazionale, l’ultima dei Seniores prima della pausa estiva.

La cerimonia di apertura dei World Games si è svolta oggi e il karate, all’interno dei Giochi sin dalla prima edizione dell’81, sarà uno dei primi sport in gara.

Cominceremo venerdì 8 luglio, infatti, con il kata individuale sia maschile che femminile e con le prime categorie di peso del kumite. Ci saranno, dunque, 4 dei nostri 5 atleti: Casale, Busato, Crescenzo e Maresca. Silvia Semeraro, invece, debutterà il giorno seguente, sabato 9 luglio.

Ogni giornata sarà autoconclusiva, dalle eliminatorie alle finali per l’oro. Considerando il fuso orario, le gare inizieranno alle 16:00 (ora italiana) con il kata e si concluderanno intorno alle 2:00 di notte, naturalmente nel caso in cui i nostri azzurri arrivino fino in fondo come ci hanno ormai abituati.

5 atleti che negli ultimi due eventi internazionali hanno portato a casa medaglie prestigiose: Carola Casale oro continentale con il team femminile di kata; Mattia Busato, doppio bronzo agli Europei, individuale e con il team maschile; Angelo Crescenzo argento continentale; Luca Maresca e Silvia Semeraro argento ai Giochi del Mediterraneo. Citando soltanto gli eventi più recenti!

Per tutte le informazioni necessarie, visita il sito ufficiale dei World Games. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

