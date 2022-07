Le spiagge libere di Ostia e Castel Porziano ancora senza bagnini: la denuncia dell’Anab

Ostia – “Siamo arrivati ad inizio del mese di luglio e nel clou della stagione balneare, dove si prevede l’inizio di un alta affluenza di bagnanti, e la gestione della sicurezza sulle spiagge libere di Ostia e Castel Porziano e il piano di accessibilità ai disabili non possono essere considerati positivamente“.

E’ quanto si legge in una nota della sezione Lazio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab), che spiega: “A Castel Porziano manca ancora lo storico presidio medico, che garantisce sicurezza ad un tratto di mare e di strada non indifferente; ad Ostia, invece, a parte le spiagge assegnate, esiste ancora un ampio tratto di arenile, di circa 600 metri, che andrebbe coperto dal servizio di assistenza e salvataggio, ai fini dell’incolumità pubblica, oltre ad essere privo di altri servizi. Queste le nostre preoccupazioni. L’Anab Lazio ad oggi non può che ritenere la situazione a rischio della sicurezza e ci si domanda quali siano i motivi di queste mancanze”.

