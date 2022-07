Mensa scolastica a Cerveteri, iscrizioni aperte: tariffe invariate rispetto allo scorso anno

Cerveteri – Il Comune di Cerveteri rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2022 – 2023.

Le iscrizioni sono esclusivamente online sul portale https://cerveteri.servizipa.online con due tipi di modalità. Per i vecchi iscritti la conferma dell’iscrizione avverrà d’ufficio. Gli utenti riceveranno direttamente una e-mail di conferma per l’anno scolastico 2022/2023.

I nuovi iscritti invece, dovranno procedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo e-mail valido ed accedendo con le credenziali che riceveranno tramite e-mail.

Le tariffe del servizio di refezione scolastica sono invariate rispetto allo scorso anno.

Gli utenti con un figlio, pagheranno 400€ annui, con 2 figli 720€ annui, con 3 o più figli 960€ annui.

È possibile pagare in una soluzione unica anticipata, oppure in 8 rate.

Per ogni informazione il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione agli indirizzi di posta elettronica pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it – cerveteri@servizipa.online oppure al numero di telefono 3346159978

Le famiglie dei bambini che avessero particolari esigenze alimentari, possono scaricare il modulo apposito su www.comune.cerveteri.rm.it e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri.

