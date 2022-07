Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un impulso di aria più fresca nord atlantica raggiungerà il Mediterraneo centrale e anche l’Italia, portando un po’ di movimento atmosferico dopo un lungo periodo dominato dall’anticiclone africano. Quest’ultimo infatti sarà costretto ad una temporanea ritirata, complici venti più freschi in discesa da Nord lungo il bordo destro di un potente anticiclone delle Azzorre in rimonta sull’Europa occidentale. Le conseguenze principali saranno due: lo stop al caldo africano o quantomeno una sua rimodulazione, più apprezzabile lungo il versante adriatico e al Sud dove si perderanno anche 8-10°C rispetto a questi giorni. La seconda l’innesco di rovesci e temporali che questa volta potranno risultare più diffusi anche al Centrosud e in particolar modo sempre su lato Adriatico e regioni meridionali. Tutto questo si concretizzerà entro venerdì; il weekend sarà in prevalenza stabile e con caldo più accettabile salvo poche eccezioni.

METEO GIOVEDI’ 07 LUGLIO. Giovedì qualche rovescio o temporale in più lungo l’Appennino dal pomeriggio, in locale sconfinamento alle aree limitrofe, oltre che in generale su Toscana, Molise, Puglia e Basilicata. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sparsi anche sul Nordest in estensione da Alpi e Prealpi verso le pianure; in tarda serata e nella notte su venerdì fenomeni in ulteriore sviluppo e diffusione al Centro; possibilità di fenomeni intensi. In particolare, al Nord: Nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera aumenta l’instabilità con temporali sparsi tra Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 28 e 33. Al Centro: Peggiora dal pomeriggio con rovesci e temporali su aree interne, Appennino e regioni adriatiche; possibili grandinate. Lieve calo termico, massime tra 29 e 35. Al Sud: Tempo in prevalenza soleggiato, salvo la formazione di temporali tra pomeriggio e sera in Appennino sulla Puglia. Calo termico, massime tra 29 e 35.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: l’alta pressione cede progressivamente lasciando spazio a infiltrazioni in quota più fresche che determineranno dell’instabilità temporalesca su centro-est Toscana, Umbria e Lazio interno. Possibili puntuali nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento associate alle celle temporalesche. In prevalenza asciutto e soleggiato su settori costieri e adiacenti. Temperature massime in calo, specie dalla sera; ancora caldo e afoso fino al pomeriggio. Venti fino a moderati da Nordest, salvo temporanea rotazione e rinforzo tra Ovest e Nordovest lungo le coste e immediato entroterra nel pomeriggio. Mare poco mosso o localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Primo graduale indebolimento dell’alta pressione africana da mercoledì, con temporali nel pomeriggio su Toscana, su parte dell’Umbria e localmente sull’Appennino Laziale; precipitazioni a tratti intense associate a puntuali grandinate, più probabili sui settori orientali della Toscana. Clima che si manterrà ancora caldo specie nell’entroterra, con massime entro i 35-37°C. Progressiva inversione di rotta nella giornata di giovedì, complice il transito in quota di fresche correnti atlantiche che favoriranno la formazione di temporali tra pomeriggio e sera nei settori interni e lungo l’Appennino; precipitazioni localmente intense, puntualmente anche a carattere grandinigeno. Segue un venerdì notte ancora instabile tra Toscana interna, Umbria e Lazio, per il rapido transito del fronte freddo che porterà temporali localmente intensi; tendenza ad ampie schiarite già dal mattino, per una giornata in prevalenza soleggiata, salvo qualche nota instabile sul basso Lazio. Temperature in calo venerdì con venti tesi in rotazione dai quadranti Nordest.

