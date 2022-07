Nelle strade del X Municipio arrivano gli Stalli Rosa, i parcheggi riservati alle mamme incinte

Ostia – “È stata approvata questa mattina in Consiglio municipale la mozione per la realizzazione della sosta dedicata agli ‘Stalli Rosa‘”. Ad annunciarlo, Leonardo Di Matteo e Valentina Proietti rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità del X Municipio di Roma. Diventa così realtà il parcheggio per la sosta dei veicoli a servizio delle donne in gravidanza o di genitori di bambini di età non superiore ai due anni, così come prevede il decreto legge 121 convertito in legge n. 156/2021.

“Il Municipio X – afferma Leonardo Di Matteo relatore della mozione e Presidente della Commissione – recepisce in questo modo l’indicazione governativa ponendosi all’avanguardia nell’ambito di Roma Capitale. La Mobilità è sostenibile soltanto se inclusiva e gli Stalli Rosa insieme a quelli per le persone con disabilità rappresentano un segnale di attenzione concreto per migliorare la qualità di vita”.

“Come risulta da indagini statistiche realizzate negli ultimi anni – dichiara la Vice Presidente della Commissione Proietti – è infatti nota la difficoltà delle donne in stato di gravidanza e di quei genitori con figli piccoli a reperire i parcheggi durante i loro spostamenti soprattutto per recarsi ad effettuare i controlli e visite mediche urgenti o andare presso gli uffici della pubblica amministrazione In questo modo si renderà più semplice la vita della loro quotidianità”.

“Adesso dobbiamo promuovere in tempi brevi la realizzazione della sosta dedicata in tutto il Municipio degli Stalli Rosa per assicurare il diritto alla mobilità delle persone più vulnerabili come previsto dalla normativa vigente promuovendo anche un tavolo tecnico per la realizzazione dei parcheggi Rosa individuabili in particolare dove ci sono strutture socio sanitarie, ospedale, luoghi di culto, nei pressi ad ogni ufficio pubblico, dove sono presenti edifici scolastici, centri commerciali e lungo il tratto del lungomare e dove insistono strutture ricettive turistiche. Ringraziamo tutto il Consiglio Municipale che con questa approvazione proseguiamo a migliorare la qualità di vita dei cittadini”, concludono Di Matteo e Proietti.

