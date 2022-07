“Nettuno chiama l’arte”: artisti in mostra al Forte Sangallo

Nettuno – Sarà visitabile fino al 10 luglio, ad ingresso libero, la mostra “Nettuno Chiama l’Arte” organizzata dall’Associazione Gemellaggi, l’Associazione Città Insieme e dal Comune di Nettuno presso il Forte Sangallo.

Ad essere esposte saranno le opere di 40 artisti che si sono cimentati nei campi della pittura, scultura, fotografia, grafica e modellazione. La mostra è aperta dalle ore 10-12 e 15-19 ed ogni giorno è previsto un incontro di approfondimento alle ore 18 secondo il seguente calendario:

giovedì 7 luglio – “L’arte è poesia” letture e interpretazioni di M.Grazia Vasta

venerdì 8 luglio – “Krisokiri, urla l’Attore” prose e poesie con Fiore Leveque

sabato 9 luglio – “Ed ecco a voi…” incontro con gli artisti che espongono

domenica 10 luglio – “Il Forte si espone” conversazione di Maria De Francesco

