Nettuno, una nuova telecamera in Piazza Mazzini che controlla targa, revisione e assicurazione

Nettuno – E’ stata installata questa mattina, 07 luglio 2022, in piazza Mazzini una telecamera HikVision con sistema OCR a bordo che permetterà la lettura delle targhe di autoveicoli, automezzi e motocicli e il controllo di assicurazione e revisione dei mezzi. Una tecnologia di ultima generazione che consente agli operatori, tramite l’utilizzo di un tablet, la visione in diretta delle immagini trasmesse. Uno strumento in più per la Polizia Locale di Nettuno che va ad aggiungersi alle oltre trenta telecamere dislocate nel territorio e collegate con la centrale operativa del Comando di via della Vittoria.

Questa mattina il Commissario Strati ha effettuato un sopralluogo nel centro cittadino, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale Albino Rizzo, ed ha visitato la centrale operativa che raccoglie e registra tutte le immagini delle 32 telecamere posizionate nei punti più nevralgici della città.

In questi giorni è in corso un intervento per la manutenzione dell’intero sistema di videosorveglianza che sarà interessato da un intervento di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione che permetterà di avere una copertura una porzione più ampia del territorio comunale. Seguiranno incontri con le altre Forze dellOrdine e di Polizia per il miglioramento del servizio di controllo del territorio.

“Dobbiamo utilizzare le risorse tecnologiche che abbiamo, tenerle in buono stato e, se possibile, continuare ad incrementarle – afferma Strati – dobbiamo mettere le nostre risorse a fattore comune con le altre forze di Polizia in modo da garantire livelli ancora più elevati di controllo e sicurezza della città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link