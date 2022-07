Pesca, dalla Regione Lazio nuovi bandi a sostegno del settore

Fiumicino – “Con il caro gasolio il comparto ha avuto nuove, pesanti, ripercussioni e ancora si attendono adeguate risposte da parte del Governo”. A dichiararlo in una nota stampa, è l’assessora alle Attività Produttive, Erica Antonelli.

Tuttavia, in questo momento di fermo pesca e di agitazione da parte della categoria per la forte crisi – prosegue Antonelli -, voglio ricordare che la Regione Lazio ha riaperto i termini per presentare la domanda di sostegno per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca in conseguenza della pandemia, realizzato nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. L’avviso è rivolto a tutti gli armatori di imbarcazioni iscritti nel Registro delle imprese di pesca e scadrà il prossimo 18 luglio“.

“La Regione Lazio ha, inoltre approvato l’avviso pubblico per la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili. Tra gli obiettivi della misura FEAMP – spiega – il miglioramento della gestione degli stock ittici, dando priorità al ripristino ed alla costruzione di protezioni”.

“Entrambi – conclude l’Assessora – sono strumenti utili per il sostegno di un comparto così importante“.

Il termine per aderire a questa seconda misura è fissato per il prossimo 28 luglio. Per maggiori informazioni consultare il link: https://www.lazioeuropa.it/?s=feamp&x=0&y=0