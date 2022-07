Santa Marinella, al via il servizio di navette gratuite per il mare

Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei e il consigliere Andrea Amanati informano la cittadinanza che il servizio di navetta gratuita per i mesi di luglio ed agosto per le spiagge a Santa Marinella e Santa Severa partirà dal prossimo weekend del 16 e 17 luglio.

“Per motivi di viabilità è stato necessario rimodulare il percorso. Sarà diffusa una locandina dove saranno indicati i percorsi e gli orari.

Si anticipano intanto le fasce orarie, 9-12 e 15-19, ricordando che il servizio è gratuito”.

