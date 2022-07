A Roma è stato centrato un ‘6’ da 51.410,52 euro al SiVinceTutto. La giocata vincente Quick Pick è stata piazzata al Tabacchi in via Modena, 12 13 – riporta Agimeg.

In luce anche due ‘5’ da 2.714,22 euro, 108 ‘4’ da 1121,22 euro, 1.263 ‘3’ da 39,18 euro e 7.685 ‘2’ da 5,23 euro. In totale, nell’ultimo concorso sono state centrate 9.059 vincite per un importo complessivo di 159.607,61 euro.

