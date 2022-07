Un nuovo parcheggio multipiano a Ladispoli: la Giunta approva il progetto di fattibilità

Ladispoli – La Giunta comunale ieri mattina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di un parcheggio multipiano, previsto nell’area pubblica di vicolo Pienza, che potrà ospitare circa 350 automobili. “Questo progetto – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – è stato studiato per ridurre al massimo l’impatto paesaggistico nel contesto in cui potrebbe essere realizzato. Il parcheggio sarà costituito da un impianto a 3 piani fuori terra, con piano copertura a parcheggio e da 1 piano interrato.

Al piano copertura gli stalli perimetrali saranno protetti da un pergolato a sostegno di una sistemazione a verde verticale, mentre le due file di stalli interne saranno coperte da pannelli fotovoltaici”.

“Il progetto – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – è stato pensato nell’ambito della più ampia pianificazione di mobilità sostenibile che prevede, tra l’altro, l’implementazione della ciclabilità e la presenza di nodi di scambio su tutto il territorio. L’obiettivo è quello di facilitare gli spostamenti e soprattutto di ridurre l’emissione di inquinanti, diminuire i volumi di traffico veicolare ed evitare la “congestione” della viabilità in alcuni punti critici”. L’Amministrazione comunale ha quindi ritenuto opportuno predisporre alcuni elaborati di massima, cui seguiranno i dovuti approfondimenti progettuali, per poter partecipare ad eventuali bandi sovracomunali per finanziare l’opera.

