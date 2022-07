Roma – Il viaggio alla scoperta delle produzioni enogastronomiche dell’area del litorale romano e dell’area metropolitana di Roma, un confronto ricco di spunti emersi nel convegno “Il viaggio del gusto tra l’Eur e Ostia”, incontro inserito nell’ambito dell’iniziativa “Territorio tra sport e sapori d’estate” svoltosi presso il Tclub in via di Mezzocammino all’Eur.

Dopo il saluto istituzionale del Presidente del Consiglio del IX Municipio Luca Bedoni, che ha sottolineato come “il territorio e la campagna del municipio Roma Eur, si sposa in pieno con i prodotti del mare di Roma, in un viaggio del gusto dove trovano spazio i migliori produttori enogastronomici del Lazio, e salito in cattedra Alessandro Brizi, giornalista, docente ed esperto per le più importanti associazioni della sommellerie italiana, curatore regionale delle guide enologiche “Vinibuoni d’Italia” del Toring Club e della guida Essenziali di vini d’Italia di Doctor Wine.

Foto 2 di 2



Il prof. Brizi ha sottolineato come “il viaggio del gusto” passa dalla via del mare, la strada che unisce Ostia all’ Eur , non solo ricca di storia, ma anche di sapori e prodotti enologici come il vino con i tanti produttori importanti. Perché andare a cercare un vitigno internazionale, conclude Brizi, quando abbiamo a pochi km da casa tra l’Eur e il mare di Roma c’è il meglio dei prodotti enogastronomici”.

Diversi i consiglieri di Roma Capitale presenti: Fabio Ecca, Piero Cucunato e Lorenzo Angelini, Giulia Marocchini dell’Eur mentre per il VI municipio Antonietta La Polla, per la Regione Lazio Laura Cartaginese, vice presidente della commissione Ambiente, che ha sottolineato “come sia importante per la ripartenza post Covid, della Regione Lazio, la promozione e la cura dei territori, soprattutto in un ottica di promuovere percorsi enogastronomici e produzioni locali”.

Localismo e globalizzazione nell’intervento di un giovane imprenditore agricolo, Claudio Frattocchi , che ha fatto del commercio digitale dei prodotti enogastronomici una metodologia di distribuzione e di promozione, al quale si è collegato il Piero Cucunato che ha dichiarato come l’iniziativa di oggi è il giusto viaggio di un gemellaggio sportivo e culturale tra due territori Eur e Ostia tra i più ricchi di storia e tradizione e produzione enogastronomia a km 0.

Ha moderato Andrea Rapisarda del Marforio, che insieme a Paolo Trotta dell’Asd Eurtorrinomezzocammino99, hanno evidenziato come sport e sapori soprattutto durante l’estate trovano d’accordo i giovani sia a tavola, con buoni prodotti come il buon vino e la birra, sia nei centri sportivi dove la pratica sportiva raggiunge la massima diffusione e condivisione.

Tra i presenti anche Massino Gazze presidente della consulta della Cultura, che nel suo intervento ha evidenziato la bontà del programma dell’iniziativa, sottolineando come l’inserimento di tematiche culturali e ambientali come la visita agli orti urbani, la promozione del percorso di Trilussa e Pasolini, unite alle iniziative culturali sulla campagna romana e sul mare del litorale romano rappresentano un giusto mix per la partecipazione di giovani e famiglie di un’area importante come il quadrante ovest della città di Roma.

Infine la presenza delle Pro loco di Ostia ed del IX Municipio, che hanno premiato le società sportive e alcuni produttori di aziende locali, che hanno fatto degustare delle ottime bollicine, prodotte dalle cantine de Lazio, in un tramonto a bordo piscina tra musica e sapori d’estate.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Eur

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link