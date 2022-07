Amministrative, il Tar ha deciso: “A Latina si torna a votare in 22 sezioni. Sindaco decaduto”

Latina – Elezioni amministrative da rifare in 22 sezioni del Comune di Latina. Lo ha deciso il tribunale amministrativo del Lazio, sezione Latina, che ha ritenuto di accogliere il ricorso contro il Comune di Latina e il sindaco Damiano Coletta lamentando irregolarità in alcune sezioni durante le elezioni dello scorso ottobre.

I ricorrenti hanno evidenziato “violazioni di legge nelle operazioni di voto e di scrutinio in molti uffici elettorali di sezione”. Una situazione per la quale, sempre i ricorrenti, lamentano: “Il mancato raggiungimento del 50 per cento più 1 al primo turno del candidato a Sindaco Zaccheo sarebbe stato determinato da un significativo numero di voti illegittimamente assegnati e da schede elettorali illegittimamente contate”.

Insomma il giudice amministrativo ha disposto che si torni a votare in 22 sezioni e, allo stato attuale, il sindaco Damiano Coletta è decaduto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link