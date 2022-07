Anzio – Ad Anzio, nell’ambito del piano delle opere pubbliche varato dall’Amministrazione De Angelis, sono iniziati in questi giorni i lavori per la ristrutturazione esterna dell’edificio delle scuola media di Via Ambrosini.

“Insieme alla messa in sicurezza ed al risanamento delle facciate esterne del plesso, – evidenzia il Sindaco, Candido De Angelis – l’importante intervento prevede la sostituzione di tutti gli infissi della scuola. A breve saranno aperti nuovi cantieri in altri edifici scolastici ed in diversi quartieri del territorio comunale”.

Foto 3 di 3





L’importo di aggiudicazione della nuova opera pubblica, inserita nel piano degli interventi promossi dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, ammonta a circa 476.000,00 euro.

