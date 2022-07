Aranova resta senza strutture per giovani e anziani, Severini: “Lavori incompleti, il Comune come gestisce i fondi?”

Fiumicino – “E’ assurdo che dopo due anni di chiusura dovuti alla pandemia, il centro anziani di Aranova resti ancora con i cancelli serrati perché l’Amministrazione comunale non è riuscita a reperire i fondi necessari al completamento dei lavori”.

La denuncia arriva dal capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini, che spiega: “Il centro anziani di Aranova è stato l’unico a rimanere chiuso in questi mesi perché necessitava di lavori di messa a norma. Mancava, infatti, l’impianto di aereazione. Un impianto che è stato realizzato e, tuttavia, il centro anziani resta chiuso. Su sollecito di un iscritto al centro, Umberto Moretto, da sempre attivo sulle problematiche della struttura, ho chiesto all’assessore ai lavori pubblici quale fosse il problema. La risposta è alquanto imbarazzante: ‘Oltre al collaudo, manca l’aumento di potenza del contatore che permette il funzionamento del macchinario’. E questo perché non sono riusciti a trovare i fondi per la gestione della pratica.

E’ a dir poco scandaloso che dopo gli anni di chiusura dovuti al Covid e ai mesi di stop dovuti al cantiere, il centro anziani di Aranova resti ancora non fruibile ai residenti perché non sono stati trovati i soldi per completare l’opera. Questo la dice lunga su come questa Amministrazione pensa effettivamente ai giovani e anziani. E lo si vede anche dalla mancata realizzazione del campo polivalente per giovani, con soldi stanziati già da molto tempo.

Ma ora il Comune può rimediare ai suoi errori. Siamo in fase di revisione di Bilancio e il minimo che si possa fare è che i fondi necessari per questi interventi vengano inseriti nel Bilancio. Mi farò personalmente portavoce in Consiglio di questa necessità. Basta con la mala gestione dei fondi: davanti ai problemi dei cittadini non possono esserci scuse, bisogna intervenire, se necessario anche con fondi fuori Bilancio, visto che oramai è consuetudine approvare debiti o spostamenti di fondi nel Bilancio”.

