Ardea, costruiscono un manufatto abusivo in via del Bottino: scatta il sequestro

Ardea – Sequestrato un manufatto in costruzione su via del Bottino, una traversa di via dei Colli Marini nella zona dei 706 ettari. Gli agenti della Polizia Locale di Ardea, al comando del capitano Marzia Sgrò e coordinati dal comandante Ten Col. Antonello Macchi, hanno posto sotto sequestro giudiziario un manufatto in via di realizzazione da parte di alcuni rom.

Gli agenti impegnati nell’operazione hanno fatto subito sospendere i lavori e preso le generalità delle persone coinvolte denunciandole all’autorità giudiziaria per il reato di abusivismo edilizio. La corrente elettrica utilizzata all’interno dell’area veniva fornita da un vicino aiutando così nella costruzione abusiva.

Non è la prima volta che alle Salzare vengono costruiti abusivamente degli edifici, senza alcuna autorizzazione da parte del Comune. Oltre a questo c’è anche il problema delle discariche abusive che spesso prendono fuoco, soprattutto in estate, causando gravi incendi che rendono l’aria irrespirabile per giorni. Discariche che durante la campagna elettorale l’attuale sindaco Fabrizio Cremonini ha avuto modo di visitare. Oltre al lavoro della Polizia Locale, i cittadini adesso contano anche sul nuovo Sindaco per ordinanze ad hoc che tutelino la zona delle Salzare e i loro abitanti.

